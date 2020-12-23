С 23 по 25 декабря мимо Земли на довольно близком расстоянии пролетит целых семь астероидов, три из которых входят в категорию потенциально опасных из-за своих размеров и высокой вероятности сближения с нашей планетой.

Об этом сообщает Центр изучения околоземных объектов NASA.

По информации исследователей, самое большое из этих небесных тел может достигать в размерах 200 метров в диаметре, а пронесется он на расстоянии примерно в три миллиона километров. Цифра эта не так страшна, как кажется на первый взгляд, ведь до Луны - всего 384 467 километров.

Но примечательно, что астероид-гигант 501647 (2014 SD224) уже "навещал" Землю в январе этого года, а в следующий раз увидеть его можно будет через год, в декабре 2021-го.

Согласно данным ученых NASA, потенциально опасными считаются все небесные тела размером более 140 метров, которые приближаются к Земле на расстояние менее 0,05 астрономических единиц (одна астрономическая единица равняется расстоянию от нашей планеты до Солнца).

Напомним, к Земле приблизились два астероида, размер одного из них сопоставим с размерами авиалайнера.

Как сообщала "Страна", астрономы предупредили о зрительном слиянии Сатурна и Юпитера, которое видно невооруженным взглядом. Предполагается, что именно этот процесс две тысячи лет назад приняли за восхождение Вифлеемской звезды.