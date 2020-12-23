Киевлян и жителей пригорода предупредили о резком ухудшении погодных условий в столице на протяжении последующих нескольких дней.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Метеорологи прогнозируют ухудшение в столице погодных условий с 23 декабря. Осадки возможны в течение ближайших трех дней. В частности, завтра с утра до вечера возможен мокрый снег, интенсивные осадки ожидают днем. Как отмечает "Киевавтодор", предприятие готово к такому ухудшению погодных условий", - указано в сообщении.

В среду температура будет колебаться от -3 до +1 градуса. А 24 и 25 декабря - температурные колебания от -1 до +5 градусов тепла. Чтобы не допустить гололеда, дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами.

Также в КГГА напомнили, что с ноября в каждом районе столицы продолжается круглосуточное дежурство дорожников и спецтехники на случай резкого ухудшения погодных условий. Для ликвидации последствий непогоды "Киевавтодор" подготовил 544 единицы специальной техники.

Предприятие призывает водителей быть осторожными на дорогах: соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений - снижать скорость до минимума.

Напомним, в Украину пришел атмосферный фронт, который принес с собой осадки в виде дождя и снега. Завтра влажная погода будет наблюдаться в северных центральных и южных регионах страны.

Как сообщала "Страна", в среду, 23 декабря в Украине будет облачная погода. Практически во всех регионах, кроме восточных, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.