В соревновании по приготовлению борща среди членов украинского правительства победила команда вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Чиновники приготовили борщ с вишнями.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Соперниками Стефанишиной и Ткаченко были министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, которые выбрали для своего рецепта жареную капусту.

После победы Стефанишина произнесла пафосную речь.

"Сегодня мы обратили внимание украинцев на то, что борщ является нашим традиционным семейным блюдом. Борщ прошел свой путь сквозь поколения, от бабушки к матери, и сегодня мы передаем его рецепт своим детям. Для того чтобы украинский борщ остался нашим потомкам, мы добиваемся включения культуры приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И это абсолютно возможно уже в ближайшие годы", - сказала вице-премьер-министр.

Несмотря на то, что борщ с вишнями одержал победу, министры согласились, что это победа не ингредиента, а украинского борща в целом на общенациональном уровне.

"Борщ наш! Украинский. И никакая пропаганда или откровенная попытка кражи нашего традиционного блюда не сможет перечеркнуть идентичность и культурное наследие нашего народа. Война за борщ, как и за украинские территории, продолжается. И мы обязательно победим", - резюмировала Стефанишина.

Судья соревнований Евгений Клопотенко, председатель организации "Институт культуры Украины", обратился к министрам с призывом.

"Теперь будем ожидать в Украине улиц, памятников в честь борща, начнем традицию празднования мирового Дня борща и запуска тематических телевизионных шоу", - сказал он.

Пока министры готовились к батлу, ресторанный гид Мишлен коварно назвал борщ самым известным русским супом.

Ранее "Страна" рассказывала, с чего вдруг в Украине озаботились вопросом национальной принадлежности борща.