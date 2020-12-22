Известный украинский врач-педиатр и ведущий рассказал в собственном видеоблоге, как защититься от новой мутации коронавируса и стоит ли ее бояться.

Соответствующее видео он разместил в YouTube.

Комаровский считает, что нынешних карантинных ограничений, так как новый штамм коронавируса примерно на 70% заразнее своего предшественника, других отличий пока что не обнаружили. Да и эта информация, по его словам, еще должна быть проверена экспертами.

"Что надо сделать, чтобы уменьшить вероятность вдохнуть большое количество вирусов: использовать маски, держаться подальше от людей, не находиться в помещениях, где много народу и мало кислорода, то есть где нет вентиляции воздуха", - заявил он.

Напомним, в мире зафиксировали уже около 12 тысяч мутаций коронавируса, при этом вируса-мутанта из Великобритании в Украине не регистрировали.

Как сообщала "Страна", в Украине изменят ПЦР-системы из-за нового штамма коронавируса, которого, по данным Минздрава, пока нет в нашей стране. Изменения в процесс тестирования будут внесены в конце декабря 2020 года.