"Преднамеренное убийство, а не ошибка". Вдова пилота МАУ не согласна с отчетом Ирана о сбитом "Боинге"
Во вторник, 22 декабря, Иран опубликовал окончательный технический отчет о расследовании крушения пассажирского самолета МАУ в ночь на 8 января 2020 года недалеко от Тегерана. В отчете сказано, что самолет был сбит ракетой из-за человеческой ошибки.
Екатерина Гапоненко, вдова погибшего в Иране при крушении командира экипажа МАУ, прокомментировала "Стране" эту новость.
По ее словам, о появлении отчета она узнала от журналиста "Страны". Все, что ей было известно до этого – что иранская сторона затягивает расследование.
А с выводами иранской стороны вдова пилота Владимира Гапоненко совершенно не согласна. Она считает, что авиакатастрофа не была случайностью.
"Я только что от вас узнала о том, что Иран уже опубликовал технический отчет о крушении самолета. Формулировку "сбит из-за человеческой ошибки" не признаю категорически. Это версия, в которую сложно поверить. Человеческая ошибка не может стать причиной крушения самолета. Причина – преднамеренное убийство. Иран собирается расследовать катастрофу как случайное происшествие, а это не так. Это было умышленное убийство людей, и они должны понести за это наказание", - уверена Екатерина Гапоненко.
При этом украинские власти долгое время не выходили на связь с родственниками погибших и не рассказывали им о позиции Ирана.
"С нами украинские власти не связывались по этому поводу. Нам вообще обычно доносят всю информацию позже и в приглаженном, отфильтрованном виде, без острых углов. Знаю, что до этого Иран всячески затягивал процесс, хотя канадская и украинская стороны уже предоставили свои отчеты. Нас (родственников погибших – Ред.) вообще не информируют о ходе расследования последний месяц. О компенсациях тоже речи не идет. Сказали, что-то будет ясно в январе. Третий этап переговоров с декабря перенесли на более поздний срок – февраль-март. Это из-за отсутствия информации и не предоставления информации иранской стороной. Мы пребываем в неведении", – сказала Гапоненко.
Она добавила, что сейчас остро встал вопрос годовщины трагедии – как ее проводить в условиях локдауна.
"Я думала, родственников погибших соберут, устроят пресс-конференцию или просто встречу. Но пока информация отсутствует", – рассказывает вдова.
Впрочем, неделю назад был объявлен конкурс проектов мемориала памяти погибшим в авиакатастрофе украинцам. Конкурс проводит авиакомпания МАУ и благотворительный фонд "Безопасное небо" при поддержке Нацсоюза архитекторов. Памятник планируют установить на территории парка "Вербовой гай" в Днепровском районе столицы.
"Знаю, что подобные монументы погибшим хотят сделать и в Иране, и в Канаде. Не знаю, во сколько обойдется монумент, но его частично точно оплатит фонд "Безопасное небо", – сказала Екатерина Гапоненко.
Она сообщила, что уже установила памятник своему погибшему супругу на Берковецком кладбище, где он похоронен.
"Мы с супругой другого члена экипажа, Алексея Наумкина, установили этот памятник на собственные средства. Могилы наших мужей находятся рядом, и мы объединили их одним символическим монументом. Это нам обошлось в около 80 тысяч грн. Но компания МАУ и профсоюзы компенсировали нам большую часть затрат", – рассказала Екатерина.
Как писала "Страна", при крушении самолета под Тегераном погибли 176 человек.
Вскоре после катастрофы Екатерина Гапоненко рассказала "Стране" о зловещих предзнаменованиях перед вылетом из Тегерана.