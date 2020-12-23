Во вторник, 22 декабря, Иран опубликовал окончательный технический отчет о расследовании крушения пассажирского самолета МАУ в ночь на 8 января 2020 года недалеко от Тегерана. В отчете сказано, что самолет был сбит ракетой из-за человеческой ошибки.

Екатерина Гапоненко, вдова погибшего в Иране при крушении командира экипажа МАУ, прокомментировала "Стране" эту новость.

По ее словам, о появлении отчета она узнала от журналиста "Страны". Все, что ей было известно до этого – что иранская сторона затягивает расследование.

А с выводами иранской стороны вдова пилота Владимира Гапоненко совершенно не согласна. Она считает, что авиакатастрофа не была случайностью.

"Я только что от вас узнала о том, что Иран уже опубликовал технический отчет о крушении самолета. Формулировку "сбит из-за человеческой ошибки" не признаю категорически. Это версия, в которую сложно поверить. Человеческая ошибка не может стать причиной крушения самолета. Причина – преднамеренное убийство. Иран собирается расследовать катастрофу как случайное происшествие, а это не так. Это было умышленное убийство людей, и они должны понести за это наказание", - уверена Екатерина Гапоненко.

При этом украинские власти долгое время не выходили на связь с родственниками погибших и не рассказывали им о позиции Ирана.

"С нами украинские власти не связывались по этому поводу. Нам вообще обычно доносят всю информацию позже и в приглаженном, отфильтрованном виде, без острых углов. Знаю, что до этого Иран всячески затягивал процесс, хотя канадская и украинская стороны уже предоставили свои отчеты. Нас (родственников погибших – Ред.) вообще не информируют о ходе расследования последний месяц. О компенсациях тоже речи не идет. Сказали, что-то будет ясно в январе. Третий этап переговоров с декабря перенесли на более поздний срок – февраль-март. Это из-за отсутствия информации и не предоставления информации иранской стороной. Мы пребываем в неведении", – сказала Гапоненко.

Она добавила, что сейчас остро встал вопрос годовщины трагедии – как ее проводить в условиях локдауна.

"Я думала, родственников погибших соберут, устроят пресс-конференцию или просто встречу. Но пока информация отсутствует", – рассказывает вдова.

Впрочем, неделю назад был объявлен конкурс проектов мемориала памяти погибшим в авиакатастрофе украинцам. Конкурс проводит авиакомпания МАУ и благотворительный фонд "Безопасное небо" при поддержке Нацсоюза архитекторов. Памятник планируют установить на территории парка "Вербовой гай" в Днепровском районе столицы.

"Знаю, что подобные монументы погибшим хотят сделать и в Иране, и в Канаде. Не знаю, во сколько обойдется монумент, но его частично точно оплатит фонд "Безопасное небо", – сказала Екатерина Гапоненко.

Она сообщила, что уже установила памятник своему погибшему супругу на Берковецком кладбище, где он похоронен.

"Мы с супругой другого члена экипажа, Алексея Наумкина, установили этот памятник на собственные средства. Могилы наших мужей находятся рядом, и мы объединили их одним символическим монументом. Это нам обошлось в около 80 тысяч грн. Но компания МАУ и профсоюзы компенсировали нам большую часть затрат", – рассказала Екатерина.

Как писала "Страна", при крушении самолета под Тегераном погибли 176 человек.

Вскоре после катастрофы Екатерина Гапоненко рассказала "Стране" о зловещих предзнаменованиях перед вылетом из Тегерана.