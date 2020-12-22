В Славянске задержали мужчину, который жестоко расправился с тремя пожилыми людьми.

Об этом сообщает полиция региона.

Жертвами преступника стали мужчина, его сожительница и его мать, сообщает полиция региона.

Розыском убийцы занялся весь личный состав местной полиции. Полицейским удалось установить, что накануне потерпевший пригласил к себе в гости 26-летнего знакомого. По дороге в магазин между ними произошла ссора, во время которой гость задушил мужчину веревкой и спрятал его тело возле гаражей.

Чтобы не оставлять свидетелей, злоумышленник вернулся в квартиру и лишил жизни родных погибшего – его 54-летнюю сожительницу и 79-летнюю мать. Убийца перерезал им горло.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен местный житель, который уже имел проблемы с законом.

Его задержали у знакомых, где он скрывался от полиции. Подозреваемый был в костюме Супермена.

"Под процессуальным руководством Славянской городской прокуратуры по факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - отметила пресс-служба полиции.

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