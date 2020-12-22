В Киеве осудили двоих девушек и их друга-иностранца, который помог убить отчима одной из фигуранток дела.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"Объявлен обвинительный приговор трем лицам по факту совершения умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2015 года три человека, две подруги 25 и 32 лет и их приятель 49-летний гражданин Азербайджана, вступили между собой в сговор направленную на умышленное противоправное причинение смерти отчиму одной из злоумышленниц", - указано в сообщении.

Когда при помощи девушек иностранец попал в квартиру отчима, начал наносить мужчине множественные удары битой, что привело к несовместимым с жизнью травмам. Когда сообщники удостоверились, что отчим действительно мертв, завернули его тело в одеяло и вывезли в лесополосу в пригороде столицы.

Фигуранты дела по итогам судебных разбирательств были признаны виновными и приговорены к 13 и 14 годам лишения свободы, сейчас их оставили под стражей до вступления приговора в законную силу.

Напомним, мужчине, который пытался расстрелять соседскую семью в Киевской области, сообщили о подозрении в умышленном убийстве, которое тот не смог довести до конца не по своей воле.

Как сообщала "Страна", в доме на улице Радужной в Киеве обнаружили труп 76-летней женщины с перерезанным горлом. По подозрению в убийстве задержали ее 45-летнего сына.