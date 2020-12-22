Космонавт Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков показал, как с борта МКС выглядело соединение в небе Юпитера и Сатурна, состоявшееся 21 декабря.

Эффектные снимки Кудь-Сверчков опубликовал в своем Твиттере.

"21 декабря состоялось интересное астрономическое событие: Юпитер и Сатурн "соединились" на небосводе впервые за 794 года! Вчера вечером их разделяли всего 6 угловых минут (для примера - это 1/5 часть диска Луны) и невооруженным глазом они были видны, как яркая двойная звезда", - написал член экипажа МКС в своем микроблоге.

Ранее "Страна" сообщала, что зрительное слияние Сатурна и Юпитера - явление очень редкое. Предположительно, именно этот процесс две тысячи лет назад приняли за восхождение Вифлеемской звезды.

Мы также публиковали трансляцию этого космического "шоу".