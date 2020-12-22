В Национальной службе здоровья Украины рассказали, на какую бесплатную медицинскую помощь может рассчитывать пациент, который травмировался.

Об этом говорится в сообщении службы на странице в Facebook.

Отмечается, что амбулаторный пакет медицинских услуг покрывает проведение диагностики заболеваний, а также лечение травм и последующую реабилитацию, которые не требуют госпитализации пациента в больницу для круглосуточного наблюдения. Это и помощь, которую пациент получает от врачей узкой специализации. Таких как, например, хирург или отопед-травматолог и другие. Это также выполнение ими лечебных процедур или малых хирургических вмешательств, проведение исследований и обследований пациента в амбулаторных условиях, а также лечение в условиях дневного стационара.

На экстренную медицинскую помощь. Она является бесплатной для пациента. В частности, на месте происшествия: на улице, дома, в общественных местах, на производстве, в различных учреждениях. Чтобы получить такую ??помощь пациенту не нужна декларация с врачом или направление от него.

На амбулаторную помощь. Если госпитализация не требуется, пациент получает медицинскую помощь в рамках пакета "Амбулаторная специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь". Обращаться к семейному врачу за направлением к травматологу на этапе получения первой неотложной помощи не требуется.

На стационарную медицинскую помощь.

Если пациента с травмой госпитализировали, то в бесплатный пакет по оказанию медицинской помощи в стационаре медучреждения включено:

- инструментальные и лабораторные исследования;

- оказание медицинской помощи, направленной на облегчение, снятие или устранение симптомов и проявлений заболевания, нормализацию нарушенных процессов жизнедеятельности и тому подобное;

- проведение хирургических операций с обеспечением анестезии и послеоперационный мониторинг пациента, обезболивание и дальнейшая медикаментозная терапия;

- круглосуточный врачебный и медсестринский уход;

- медицинская реабилитация в остром периоде.

В службе отметили, что по их подсчетам государство выделяет в виде страхового финансового пакета пациенту с травмой:

- для лечения переломов костей, черепа, позвоночника, или костей туловища - 8000 грн;

- на операции костно-мышечной системе - 7356 грн.

Кроме того, в НСЗУ рассказали, что если после травмы пациент будет нуждаться в длительной реабилитации, то это также предусмотрено Программой медгарантий в рамках пакета "Медицинская реабилитация взрослых и детей от 3-х лет с поражением опорно-двигательного аппарата".

НСЗУ оплачивает услуги по медицинской реабилитации как в условиях стационара, так и на амбулаторном уровне пациентам в подостром и восстановительном периодах.

Отмечается, что в рамках Программы медицинских гарантий пациент получает бесплатно следующие основные услуги по медицинской реабилитации:

- обзор и консультации;

- формирование индивидуальной программы реабилитации;

- мониторинг состояния пациента;

- консультации врачей других специальностей;

- услуги по медицинской реабилитации

обучение пациентов / семьи / смотрителей особенностям ухода за человеком, предотвращению возможных осложнений и соблюдению рекомендаций.

Ранее в НСЗУ сообщили о нехватке 5,6 млрд грн для оплаты медучреждениям за лечение COVID-19.

Также "Страна" рассказывала, как в Черкассах руководитель медучреждения присвоила 2,4 млн коронавирусных денег.