В прокуратуре рассказали подробности зверского убийства матери безработным сыном, который затолкал тело погибшей под диван, после чего продолжил есть и спать на мебели. Оказалось, мужчина даже не вытащил лезвие из шеи матери.

Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

"Ранее судимый за убийство жены мужчина подозревается в убийстве матери. По процессуальному руководству Киевской местной прокуратуры № 4 сообщено о подозрении 45-летнему мужчине по факту убийства собственной матери (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - указано в сообщении.

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что тело пенсионерки было найдено по улице Радужной в Днепровском районе столицы. По приезду на место происшествия правоохранители обнаружили спрятанное под диваном тело 76-летней женщины с множественными повреждениями и ножевым ранением в шею.

Лезвие при этом торчало прямо в ране. Под подозрением оказался сын женщины, который ранее был судим за убийство собственной жены. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области произошло ЧП. Здесь в селе Логвин Володарского района налетчик ворвался в дом и открыл огонь по супружеской паре и их ребенку.

Как сообщала "Страна", стали известны новые подробности убийства 9-летнего мальчика, тело которого с ножевыми ранениями нашли в водоеме Киева. По уточненным данным, в совершении убийства подозревают 30-летнего брата отчима ребенка.