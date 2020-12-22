Российский истребитель Су-30 22 декабря поднимался на перехват патрульного самолета OP-3C ВВС Японии над акваторией Японского и Охотского морей.

Видео перехвата опубликовано на Ютьюб-канале "РИА Новости".

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, экипаж российского истребителя из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа идентифицировал воздушную цель как базовый патрульный самолет OP-3C ВВС Японии и сопроводил его в сторону от границы РФ.

После разворота иностранного военного самолета от границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. При этом полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В день перехвата стратегические самолеты России и Китая проводили совместное патрулирование над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.

В начале декабря российский Су-30 перехватил над Черным морем самолеты США и Франции.

А летом российские средства контроля воздушного пространства обнаружили иностранные самолеты-разведчики над акваториями Баренцева и Черного морей.