Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал изменения в статью 3 федерального закона "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". Новые положения существенно усложняют лишение бывшего главы государства неприкосновенности.

О подписании документа сообщается на сайте Кремля.

В соответствии с обновлениями, экс-президента нельзя будет привлечь к ответственности, допросить или обыскать не только за деяния, совершенные на посту, но и в любое другое время.

Кроме того, усложняется процедура лишения бывшего президента неприкосновенности: инициировать эту процедуру будет не Следственный комитет, а депутаты Госдумы минимум третью голосов. Также потребуется согласие не только обеих палат парламента, но и верховного и конституционного судов, а для решения в парламенте нужно будет 2/3 голосов.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года и одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года.

Ранее "Страна" приводила слова Путина на пресс-конференции о том, пойдет ли он на новый президентский срок в 2024 году.

Мы также разбирали главные заявления российского лидера во время этой пресс-конференции.