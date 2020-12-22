Мужчине, который пытался расстрелять соседскую семью в Киевской области, сообщили о подозрении в умышленном убийстве, которое тот не смог довести до конца не по своей воле.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"По данным следствия, 20 декабря текущего года 43-летний житель с. Логвин в камуфляжной форме и с маской на лице зашел в соседний дом и открыл огонь из охотничьего гладкоствольного оружия по владельцам дома. Супруги получили множественные огнестрельные ранения. Однако, злоумышленник не совершил всех действий, которые считал необходимыми для доведения преступления до конца по причинам, не зависящим от его воли, так как у него закончились патроны к охотничьему ружью. В этот момент в комнате с матерью находилась 13-летняя девочка, которая не пострадала от выстрелов", - указано в сообщении.

Оказалось, что мотивом нападавшего было желание развлечься после неудачной охоты с собутыльниками, с которыми тот начал выпивать с самого утра.

Так как застрелить дичь не получилось, а жажда крови уже появилась, то мужчина решил навестить своих соседей и открыть стрельбу по ним. Однако после нескольких выстрелов во взрослых у него закончились патроны.

Сейчас фигурант уголовного производства задержан, ему сообщено о подозрении в покушении на убийство и умышленное убийство. Решается вопрос об избрании меры пресечения, досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области произошло ЧП. Здесь в селе Логвин Володарского района налетчик ворвался в дом и открыл огонь по супружеской паре.

Как сообщала "Страна", девушек в арендованной квартире в Киеве убили из корыстных побуждений.