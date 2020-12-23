Во вторник, 22 декабря, прошли слушания в суде над Виталием Рудзько, который летом пытался изнасиловать, а затем избил в поезде "Мариуполь – Киев" журналистку Анастасию Луговую. Анастасия давала на нем показания.

С ней пообщалась корреспондент "Страны". Собеседница нашего издания описала, как прошло заседание.

"Адвокат Рудзько опоздал на полчаса, из-за этого заседание перенесли на час. Пока я давала показания, Рудзько все время фыркал, а потом начал кричать, что это все ложь и выдумка. При том что на прошлом заседании он каялся, просил прощения и говорил, что его бес попутал. А сейчас он все отрицал, говорил, что я ведьма, сатана и будь я проклята. Всё заседание он бубнел, кричал на меня. Судья несколько раз делал ему замечания, а он все равно продолжал на меня кричать и говорил, что я все выдумала", - рассказала Анастасия.

По ее мнению, Рудзько специально ведет себя дерзко на заседании, так как надеется избежать строгого наказания, притворяясь психически нездоровым.

"Его адвокат говорил какие-то глупости, спрашивал, готова ли я его простить и отпустить, спрашивал, что я к нему чувствую. Не перестала ли я к нему плохо относиться. Тут уже судья даже возразила: мол, что это за вопрос такой? Потом адвокат предоставил некую справку и утверждал, что у Рудзько проблемы с сердцем и с головой, якобы опухоль в мозге. Но следователи проверяли – Рудзько нигде не состоял на учете как онкобольной. Может, эта справка – фейк. А его адвокат попросил еще раз проверить его в психбольнице Павлова. Думаю, Рудзько таким образом пытается скостить себе срок", – предположила Луговая.

Жертва жестокого избиения надеется, что нападавший будет наказан по заслугам.

Следующее заседание суда по делу о нападении на Анастасию Луговую состоится 17 февраля.

По итогу сегодняшнего заседания Рудзько продлили срок содержания в СИЗО еще на два месяца, до 19 февраля.

Вскоре после нападения Анастасия дала подробное интервью "Стране" и рассказала о том ужасе, который пережила вместе с сыном в поезде.

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