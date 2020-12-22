В Украину пришел атмосферный фронт, который принес с собой осадки в виде дождя и снега. Завтра влажная погода будет наблюдаться в северных центральных и южных регионах страны.

Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

"Атмосферный фронт - уже в Украине! Как видите, идут дожди и мокрый снег (синее - дождь, розовое - снег, мокрый снег). Завтра осадки переместятся восточнее, дойдут до Севера, Центра и Юга", - говорится в сообщении.

В свою очередь в восточной части Украины, Днепропетровской области, Крыму и на юго-востоке все еще сохранится сухая и морозная погода.

Синоптик напомнила жителям Киева, что в среду, 23 декабря, их город посетит мокрый снег с переходом в дождь и порывистый ветер.

"Увидеть зимнюю картинку больше шансов утром", - предупредила киевлян Диденко.

По данным Укргидрометцентра, в среду, 23 декабря, в Украине будет облачная погода. Практически во всех регионах, кроме восточных, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

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