В Чернобыле состоялось торжественное открытие Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, в которое будут свозить отработанные ядерные отходы с трех украинских АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

"22 декабря по участии руководства Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", представителей компании Holtec International (США), других компаний, участвовавших в реализации проекта, а также с участием представителей СМИ состоялось открытие первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). В условиях пандемии COVID-19 руководство Энергоатома решило ограничить мероприятие по случаю завершения строительства первой очереди ЦХОЯТ ознакомительной экскурсией на площадку Хранилища для представителей средств массовой информации", - указано в сообщении.

Во время экскурсии журналисты убедились в полной готовности объекта к принятию на хранение отработанного ядерного топлива с украинских атомных электростанций. Сейчас на ЦХОЯТ завершено сооружение всех конструкций и инфраструктуры по приему и хранению отработанного ядерного топлива, также готова площадка, на которой будут расположены контейнеры с отработанным топливом.

Сейчас продолжаются испытания оборудования Holtec, а первое использование хранилища запланировано на май следующего года - после того, как достроят железнодорожные пути, которые будут поставлять отходы. Еще 14 пусковых комплексов ЦХОЯТ достроят к 2040 году - параллельно с заполнением площадки.

В течение следующих 100 лет а хранилище будет сохраняться отработанное ядерное топливо с трех украинских атомных электростанций - Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской, так как Запорожская АЭС имеет собственное хранилище.

Напомним, 14 декабря на Чернобыльском хранилище "сухого" отработанного ядерного топлива закончилась вторая фаза "горячих" испытаний.

Как сообщала "Страна", ранее хранилище обещали запустить еще в 2018 году, однако планы несколько раз откладывались.