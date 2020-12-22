Президент России Владимир Путин 22 декабря пообщался по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном, недавно подхватившим коронавирус.

Собеседники обсудили несколько тем, включая урегулирование конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Президенты высказали заинтересованность в активизации усилий по реализации ключевых положений Минских соглашений 2015 года, а также решений, принятых на "нормандском саммите" 9 декабря 2019 года в Париже. В этой связи Путин заявил о необходимости выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса Донбасса и закрепление в национальном законодательстве "формулы Штайнмайера".

Лидеры договорились продолжать работу в рамках "нормандского формата".

Они также обстоятельно рассмотрели ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Президент России заверил, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в его совместном заявлении с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении от 9 ноября в целом выполняются. Путин упомянул об успешной работе российских миротворцев в Карабахе.

Кроме того, в разговоре зашла речь об иранской ядерной программе. Собеседники констатировали востребованность коллективных усилий по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий.

В конце беседы президенты поговорили об обстановке в Сирии и Ливии и борьбе с пандемией коронавируса.

На днях во время большой пресс-конференции Путин заявил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса.

Между тем в регионе резко накалилась обстановка: число обстрелов выросло в пять раз.