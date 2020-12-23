Сегодня, 23 декабря, в Харькове проходит прощание с мэром Геннадием Кернесом. Он умер в берлинской клинике "Шарите" после осложнений ковида в возрасте 61 года.

В октябре Кернес в третий раз победил на выборах мэра. Он получил 60,34% голосов. 9 декабря его признали городским головой без принятия присяги в сессионном зале Харьковского горсовета без личного присутствия, воспользовавшись лазейкой в законодательстве.

Пока Геннадий Кернес официально болел, обязанности мэра исполнял, и продолжит это делать теперь уже в связи со смертью, бывший первый заместитель городского головы Игорь Терехов. Теперь харьковчане должны выбрать нового мэра.

Геннадия Кернеса похоронят на центральной алее второго городского кладбища, напротив захоронений бывших глав Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

Отпевание началось в Благовещенском соборе в 07:00. Церемония прощания проходит с 09:00 до 13:00 в фойе Харьковского оперного театра. Церемония захоронения ориентировочно начнется в 13:30.

Движение к кладбищу от Благовещенского собора по улице Сумской до 16:00 будет частично перекрыто.

"Страна" ведет хронику сегодняшнего прощания с мэром Харькова. Материал обновляется.

09:45 Добкин приехал, возложил цветы и уехал.

09:40 Мэр Киева Виталий Кличко, заявил, что сегодня люди прощаются с одним из самых опытных градоначальников Украины, мэром Харькова Геннадием Кернесом.

"Это был мэр города, который мог многим показать пример местного самоуправления",- заявил Кличко.

При этом Кличко не смог удержаться от оборота, что к Кернесу было "неоднозначное отношение".

"Но преимущественное количество харьковчан показывают, что они относятся к Кернесу с уважением. Мы часто спорили с Геннадием Адольфовичем касательно того, кто сможет построить лучшие центры для обслуживания граждан. Это были нужные споры",- заявил Кличко

09:38 Депутат Максим Бужанский высказался по поводу того, что участие военных харьковского гарнизона в похоронах Кернеса отменили под предлогом того, что это неофициальная церемония.

"Я немного извиняюсь, но выходит немного странно. В похоронах эсэсовцев из "Галичины", военным принимать участие можно, никого не беспокоит. А в похоронах Кернеса нет? Серьёзно? Тут ничего не перепутали местами, нет?"

09:32 Очередь от театра уже метров на 300. Люди пришли простится с Кернесом.

09:24 В Харьковском Национальном университете воздушных сил им. Кожедуба (ХНУВС), курсанты которого принимали участие в репетиции церемонии прощания ранее, отказались участвовать в итоге. Там сообщили, что репетировали на случай, если приедет Владимир Зеленский и первые лица. Но первых лиц на похоронах нет.

09:20 В харьковском Оперном театре началась церемония прощания с мэром Геннадием Кернесом. У входа в театр выстроилась очередь желающих попрощаться с Геннадием Кернесом - более чем 500 человек.

В театр пускают всех желающих. Внутри театра есть несколько охранников которые следят за общественным порядком. Сотрудников полиции или Нацгвардии в самом театре нет.

Церемония прощания началась вовремя в 09:00 и должна продлиться до 13:00. Также в театре играет духовой оркестр.

09:18 В фойе театра.

09:15 Виталий Кличко на похоронах Геннадия Кернеса

09:08 Кличко, Новинский и Мураев у гроба Кернеса.

09:05 Вот так выглядит театр снаружи. На фасаде плакат с изображением Кернеса с его слоганом "Любить Харьков. Работать для людей".

09:02 Место прощания с мэром Харькова. Фото "Страны".

08:58 Тело мэра Харькова привезли в харьковскую оперу.

08:50 Бывший соратник Кернеса - Михаил Добкин - поднимается по ступенькам оперного театра, где начинается прощание с мэром.

08:41 В оперный театр заходит мэр Киева Виталий Кличко.

08:36 Приехали экс-депутат Евгений Мураев и нардеп Вадим Новинский.

08:28 Машины родственников и близких разъезжаются с места отпевания. С 9 часов утра начнется церемония прощания в фойе харьковской оперы.

08:20 Отпевание Кернеса в храме закончилось. Гроб с телом мэра Харькова уносят.

08:12 На фото: семья, Фукс, Терехов.

08:10 Продолжается прощание с Геннадием Кернесом в Благовещенском соборе Харькова.

08:01 Жена и сыновья Геннадия Кернеса.

07:52 На церемонии прощания с Геннадием Кернесом - одним из самых известных и популярных при жизни мэров в Украине, нет первых лиц государства. Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

"На Банковой заранее объявили, что никто не приедет.

По этой же причине вчера Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Кожедуба сообщил, что военные (курсанты) в церемонии участвовать не будут (мол, по уставу не положено).

"По предварительной информации, на церемонии прощания и похоронах предполагалось пребывания первых лиц государства… Позже, когда стало известно, что указанные лица на погребение городского головы не прибудут, приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии был отменен", - говорится в сообщении университета.

На самом деле такое поведение руководства страны предельно цинично.

Потому что власть, чья партия "Слуга народа" вчистую проиграла выборы в и в Харькове, и в области, сейчас в своих действиях в регионе опирается на партию Кернеса. Только благодаря союзу с партией Кернеса «слуги» получили пост главы облсовета и неплохое распределение должностей в горсовете.

Но приехать на прощание с самим Кернесом оказалось почему-то для руководителей страны неприемлемым. Также как и выпустить хотя бы пристойное соболезнование родным и близким Кернеса. Без оборотов про "неоднозначное отношение", - пишет "Политика Страны".

07:44 Как проходит отпевание Кернеса.

07:32 Ряд самых близких.

07:29 Фукс, друг Кернеса.

07:25 Терехов и (справа) супруга Кернеса. За Тереховым сын Данил.

07:20 Отпевание отстирают на большой экран возле храма, там собираются харьковчане.

07.00 В Благовещенском храме началось отпевание.