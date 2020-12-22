Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что легализовать медицинский каннабис можно без принятия соответствующего закона депутатами, а только актами Кабинета министров. По его словам, такие акты правительство одобрит до 31 декабря или в середине января.

Слова Арахамии приводит "Укринформ".

"Там уже почти все готово. Мы ждали смену министра ветеранов, у них тоже есть позиция... Мы решили, что можем без законопроекта, а актами Кабмина фактически решить этот вопрос. Так называемый красный рецепт существует. Красный рецепт - это все эти опиаты, они идут по красному рецепту. Добавить просто в список этот все лекарства, в которых нуждаются больные онкологическими заболеваниями, а также другими заболеваниями", - сказал нардеп во время пресс-конференции.

Он пояснил, что речь идет о расширении списка препаратов медицинским каннабисом иностранного производства и тестировании нововведения в течение трех-четырех месяцев.

"Если это не вызывает, а я считаю, что это не будет вызывать проблем, то тогда уже можем рассматривать в парламенте вопрос локализации, то есть производства этих лекарств на территории Украины. А пока могут выполнять эту цель импортные препараты", - сказал Арахамия.

Ранее "Страна" рассказывала, как власть пытается продавить легализацию марихуаны, в том числе и с помощью опроса на местных выборах.

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