Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал действия правительства, которое без консультаций в парламенте назначило Юрия Витренко на должность исполняющего обязанности министра энергетики.

Свое мнение спикер высказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Насколько мне известно, консультаций по этому поводу премьер-министр с Верховной Радой не проводил, и я думаю, что это не совсем корректно. Это безотносительно к Витренко. Даже если бы я голосовал и кандидатура не набрала достаточное количество голосов, моя риторика осталась бы именно такой", – сказал Разумков.

По его мнению, "не добавит эффективности сотрудничеству, когда человека, не поддержанного раннее Верховной Радой, фактически в обход парламента назначают исполняющим обязанности министра".

Вместе с тем он напомнил, что 17 ноября Рада поддержала законопроект №3651-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций", согласно которому премьер-министр обязан в течение 30 дней после назначения исполняющим обязанности министра внести в парламент кандидатуру на соответствующую должность. Если этого не произойдет в обозначенный законом период, парламент может определяться относительно нового министра. При этом назначенный правительством и.о. может оставаться на этой должности длительное время, но без права участвовать в голосованиях Кабмина.

Как писала "Страна", Кабмин утвердил бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" министром 22 декабря.

Мы также рассказывали, что на этом посту Витренко потеряет в зарплате более чем в 80 раз.