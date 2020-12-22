Житомирский районный суд рассмотрел дело о дедовщине в рядах ВСУ. Он признал виновным в издевательствах над солдатом-срочником прапорщика 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, заставившего подчиненного есть тротиловую шашку.

Об этом сообщает сайт 368.media со ссылкой на приговор суда, вынесенный по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса (небрежное отношение военного должностного лица к службе).

В марте 2020 года прапорщик, исполнявший должность техника инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения на территории военного городка в окрестностях села Перлявка Житомирской области, решил провести инструктаж личного состава. Во время занятия по инженерной подготовке он подозвал группу военнослужащих срочной службы и рассказал им о военной традиции, согласно которой новобранцы должны попробовать тротиловую шашку на вкус.

После этого он вручил призывникам тротиловые шашки, обязав исполнить обычай. Один из военнослужащих откусил кусок тротиловой шашки и проглотил его, что привело к острому отравлению тринитротолуолом.

Свою вину прапорщик признал полностью.

Житомирский районный суд, приняв во внимание то, что обвиняемый участвовал в военных действиях, а также другие смягчающие обстоятельств, обязал его выплатить штраф 8,5 тысяч гривен и оплатить стационарное лечение призывника в Главном военного-клиническом госпитале Киева стоимостью почти 26 тысяч гривен. Хотя вообще санкция статьи предусматривает срок от 5 до 7 лет.

В Украине случаи дедовщины нередки. Например, "Страна" рассказывала, как офицер разрубил топором смартфон рядового.

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