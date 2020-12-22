Китайская компания Hisense представила первый в мире смартфон с 5G и экраном, разработанным по технологии E Ink (электронная бумага). Ранее этот тип дисплея традиционно устанавливался в электронные книги, однако теперь им сможет похвастаться и гаджет A7 5G.

Об этом информирует портал GizmoChina.

Так, смартфон получил монохромный 6,7-дюймовый дисплей E Ink. Матрица экрана может работать в четырех режимах: увеличенная отзывчивость, "электронная книга", повышенная контрастность и ночной режим.





Hisense A7 получил платформу Unisoc Tiger T7510, в составе которой числится восьмиядерный чипсет и графический процессор PowerVR GM9446. Смартфон способен принимать сигнал в мобильных сетях пятого поколения.





Телефон доступен в одной версии - с 6 ГБ оперативной и 128 внутренней памяти, сенсором дактилоскопии и аккумулятором на 4770 мАч. На китайском рынке гаджет стоит за 1900 юаней (8 200 грн по курсу).

Ранее в этом году Hisense уже представляла смартфон с дисплеем E Ink с моделями Hisense A5C, Hisense A5 Pro и Hisense A5 Pro CC. Однако, все они не имели поддержки 5G.

Напомним, ранее в этом году компания Apple представила первые iPhone с поддержкой 5G. А уже телефоны 13-го поколения американцы представят в сентябре 2021 года.