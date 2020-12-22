Правительство Великобритании 22 декабря объявило, что продлевает на год программу привлечения иностранных работников для сбора и упаковки фруктов и овощей. Также в 2021 году будет в три раза увеличено число виз для таких работников - с 10 до 30 тысяч.

Об этом сообщается на правительственном портале Соединенного Королевства.

Пилотная программа привлечения сезонных рабочих была запущена в 2019 году. Власти продлили и расширили ее еще на один год: для тех, кто хочет приехать поработать на фермах в Великобритании на срок до шести месяцев, доступны 30 000 виз. Такое решение связано с выходом Британии из ЕС и нужде в дополнительной сезонной рабочей силе в Шотландии - для поддержки местной сельской экономики.

Министр окружающей среды Джордж Юстис сказал, что объявленные сегодня меры обеспечат фермеров рабочими руками как из самой Британии, так и из-за рубежа, чтобы собрать урожай 2021 года и накормить нацию.

Пилотный проект для сезонных рабочих был разработан для проверки эффективности иммиграционной системы страны в поддержке производителей Великобритании в периоды пиковой нагрузки при одновременном обеспечении жесткого иммиграционного контроля и обеспечении благополучия рабочих-мигрантов.

Правительство Великобритании давно помогает фермерам с сезонными работниками. После окончания Второй мировой войны аналогичные программы для сезонных сельскохозяйственных работников привлекли в Великобританию многих трудовых мигрантов.

Между тем пока в Британию попасть проблематично: из-за выявленного там нового штамма коронавируса Евросоюз объявил о закрытии границ со страной.

Украина пока не прекратила авиасообщения с Туманным Альбионом, но не исключает такой вероятности.