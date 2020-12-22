В городе Бровары, Киевской области, на одной из остановок общественного транспорта мужчина избил девушку и украл ее вещи. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Мужчина подошел на остановке к потерпевшей и, угрожая ножом, потребовал отдать ему вещи. После чего начал бить ее по голове, а когда женщина потеряла сознание - забрал ее вещи и сбежал.

Сотрудники полиции вышли на след злоумышленника по адресу проживания его девушки, им оказался 29-летний мужчина, у которого уже были проблемы с законом. В качестве вещественных доказательств были изъяты украденные вещи.

По данному дело открыто уголовное производство по ч.1 ст. 187 (Разбой) УК Украины. Злоумышленник находится в следственном изоляторе, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Напомним, В Киеве подростки жестоко избили и обокрали 57-летнего мужчину. Им грозит лишение свободы до 15 лет.

Также сообщалось, как в Одессе водитель маршрутки избил пассажира, который расплатился за проезд мелочью. В результате у пострадавшего была рассечена переносица и порвана одежда.