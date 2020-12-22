Нацполиция Украины и Офис генпрокурора вместе с немецкими коллегами разоблачили международную мошенническую схему с месячным оборотом в 10 млн евро. К организации схемы причастны граждане Украины.

Большинство пострадавших - жители Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании, у которых выманивали деньги якобы для инвестиций в выгодные активы.

О сути схемы рассказал Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Как отметили правоохранители, вместе с коллегами из ФРГ они задокументировали преступную деятельность группы, которая организовала масштабную международную аферу. В связи с этим в Украине было открыто уголовное производство по признакам мошенничества и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

В рамках расследования украинские полицейские установили, что к организации схемы причастны граждане Украины, которые руководили работой специально созданных сайтов, выводили средства через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их на территории Украины путем приобретения дорогой недвижимости и автомобилей, а также инвестирования в разные бизнес-проекты.

Чтобы завладеть чужими деньгами, аферисты специально создали веб-ресурсы, с помощью которых проводили куплю-продажу разных активов: банковских металлов, валют и криптовалют, ценных бумаг и др. Жертвам они обещали огромные доходы от проведения таких операций. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.

После подачи заявок на вывод прибыли жертвам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внести в виде комиссии за обслуживание дополнительно 15% от суммы полученной прибыли. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы схемы.

Большинство пострадавших от мошенников - это граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. В апреле правоохранительные органы Европы прекратили работу колл-центров, находившихся в Сербии и Болгарии, и задержали девять человек.

Также было установлено, что средства инвесторов, которые уплачивались через такие сайты, фактически зачислялись на счета аффилированным организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах для дальнейшей их легализации.

По предварительным данным, месячный оборот мошеннической схемы составлял от восьми до десяти миллионов евро.

18 декабря правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях. Изъяли наличных более миллиона долларов США, черновые записи, документы на оффшорные компании, через которые выводились средства, компьютерную технику и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела.

Сейчас на движимое и недвижимое имущество аферистов общей стоимостью более 50 млн евро наложены аресты, в том числе на элитные автомобили, квартиры и дома. Продолжается следствие.

В Нацполиции не раскрыли всех деталей схемы, однако скорее всего речь идет о деятельности колл-центра Milton Group, которую весной подробно описывала "Страна".

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