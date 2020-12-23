В среду, 23 декабря, в Харькове проходит открытая церемония прощания с мэром Геннадием Кернесом, который умер 17 декабря. Попрощаться с Кернесом смогут все желающие.

"Страна" будет вести онлайн-хронику прощания. А пока мы напоминаем расписание траурных мероприятий.

С 7:00 будет отпевание в Благовещенском соборе. Он находится по адресу Благовещенская площадь, 1 возле Центрального рынка. Добраться можно на метро, любым маршрутом автобуса, проходящим через Центральный рынок либо трамваем №7, 12, 20 до остановки "Центральный рынок".

С 9:00 до 13:00 состоится прощание в фойе Харьковского оперного театра (ул. Сумская, 25, возле станций метро "Университет", "Госпром", "Совесткая" и "Исторический музей").

Ориентировочно церемония захоронения начнется в 13:30. Похороны пройдут на 2-м кладбище (ул. Пушкинская, 102). Ближайшая станция метро "Пушкинская". Можно добраться на маршрутке №№ 289, 89, 233 или трамвае №№ 26.

Геннадия Кернеса похоронят на центральной алее кладбище, напротив захоронений бывших глав Харьковской ОГА Евгения Кушнарева и Александра Масельского.

2 городское кладбище, место будущего захоронения. Фото: suspilne.media

Улица Сумская будет частично закрыта. Движение к кладбищу, от Благовещенского собора до 16:00 будет частично перекрыто.

Накануне похорон возле Харьковского театра оперы и балета провели репетицию прощания. В ней участвовали курсанты университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

О смерти 61-летнего мэра Харькова Геннадия Кернеса стало известно 17 декабря. Он находился в берлинской клинике Шарите из-за осложнений от Covid-19.

В день похорон в Харькове объявлен траур. В Харьковском городском совете обсуждают идею назвать в честь Геннадия Кернеса одну из станций метро. Также ему собираются установить памятник в городе.

Обязанности городского головы Харькова исполняет первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

В октябре Геннадий Кернес стал мэром в третий раз, набрав более 60% голосов в первом туре. Теперь в Харькове пройдут новые выборы мэра.