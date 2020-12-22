По состоянию на вторник, 22 декабря, мировые цены на нефть эталонных марок падают. Причиной ускоренного падения стало появление в Великобритании нового штамма коронавируса, что может стать причиной замедления восстановления экономики и падению спроса на сырье. Котировки на нефть снижаются второй день подряд.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:24 КСК во вторник составляет $50,37 за баррель, что на $0,54 (1,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,39 за баррель, что на $0,58 (1,21%) ниже уровня предыдущих торгов. Накануне оба контракта подешевели почти на 3%.

Как отмечает S&P Global Platts, несмотря на понижательные тренды на нефтяном рынке, которые ожидаются на этой неделе, некоторые аналитики сохраняют оптимизм.

Однако, беспокойство по поводу выявления в Великобритании нового штамма коронавируса затмило позитивные новости о принятии в США нового пакета бюджетных стимулов. Сенат вслед за Палатой представителей поддержал пакет мер по стимулированию экономики в период пандемии в размере $900 млрд.

Напомним, в Лондоне и части Великобритании объявляют тотальный локдаун из-за нового штамма коронавируса.

Также мы писали, что после информации о новом виде вируса многие страны закрыли авиасообщение с Великобританией. В частности Испания, Португалия, Италия и Нидерланды.