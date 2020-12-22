В Харьковской области 37-летний сотрудник автосервиса, напившись, захотел проехаться на дорогом авто клиентки, оставленном для ремонта. Во время поездки он не справился с управлением, слетел с трассы в лесополосу и разбил машину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции региона.

Информация о незаконном завладении автомобилем "Lexus RX 300" поступила в Липецкое отделение полиции 21 декабря.

Полицейские выяснили, что накануне 21-летняя женщина оставила этот автомобиль на станции технического обслуживания в селе Циркуны для проведения ремонтных работ. Сотрудник автосервиса, находясь в нетрезвом состоянии, решил поездить на машине и выбрался на ней на окружную дорогу. Возле экопарка мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу.

Правонарушитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу в Харькове.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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