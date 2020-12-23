В четверг, 24 декабря, заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров будет присутствовать на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), на котором будет рассмотрено ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о мере пресечения. НАБУ и САП требуют его ареста с правом внесения залога в 10 млн гривен.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Уважаемые журналисты, приглашаю вас в четверг 24 декабря в 12:30 на судебное заседание Высшего антикоррупционного суда Украины, где в рамках ходатайства НАБУ о мере пресечения я выступлю со своей позицией перед судом. Она проста - максимальная открытость, прозрачность и информирование общества обо всем, что происходит в моем столкновении со скандальным директором НАБУ", - написал Татаров.

"Дело о якобы предоставлении мной сотруднику экспертного учреждения скидки на парковку является полностью сфальсифицированным и не имеет ни одного доказательства. Я приглашаю на судебный процесс журналистов и юридическое сообщество и прошу самим оценить все факты и доказательства", - добавил замглавы Офиса президента.

Напомним, в начале декабря НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. При этом ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы. После чего Татаров потребовал, чтобы Сытник публично опроверг обвинения в его причастности к делу "Укрбуда".

В пятницу, 18 декабря, и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Олегу Татарову. В понедельник, 21 декабря, Татаров пришел в НАБУ для получения подозрения.

В эфире "Нового времени" Сытник рассказал, что детективы НАБУ будут просить для Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внести залог. В свою очередь замглавы ОП заверил, что дело против него сфальсифицировано и никакого ареста по нему быть не может.