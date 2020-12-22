В среду, 23 декабря в Украине будет облачная погода. Практически во всех регионах, кроме восточных, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В западных частях Украины ночью температура упадет до 0-2 градусов, а днем потеплеет до +1+5, а в Ивано-Франковской области даже до +7 градусов. Мокрый снег и дождь прогнозирует и днем, и ночью.

На севере страны будет облачно, с дождем и мокрым снегом. Температура днем 0+2 градуса, а ночью похолодает до -1-9 градусов.

В восточных и части центральных регионов будет без осадков, но облачно. Температура днем -2-4, а ночью -6-8 градусов.

На юге Украины температура днем будет 0+2, а ночью -1-3 градуса, В Одесской и Николаевской области прогнозируют дождь и мокрый снег.

В Киеве в среду днем пройдет мокрый снег с дождем, а температура будет +1-1 градус. Ночью похолодает до -3-5.

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