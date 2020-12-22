В России закрывают один из старейших журналов, который издавался сначала в Российской Империи, потом в СССР и в современной РФ, - "Огонек". При этом практически всю редакцию увольняют.

Об этом сообщила в своем Живом Журнале давняя сотрудница издания Наталья Радулова.

Журналистка напомнила, что первый номер "Огонька" вышел 21 декабря 1899 года. А на этой россияне смогут купить последний бумажный номер легендарного журнала.

"Огонек" выходил во время революции 1905-го и 1917-го, в нем вели репортаж с похорон Льва Толстого и публиковали снимки "В.И. Ленин в домашней обстановке в Горках". "Огонёк" пережил несколько войн, застой и перестройку, сытые нулевые. Он, кажется, был всегда - этот иллюстрированный еженедельник читал дедушка и читала мама каждого, кто видит этот пост. "Огонёк" согревал и освещал страну 121 год. Но - пришли тёмные времена. Всё. Уволена вся нынешняя редакция", - написала Радулова.

Другая сотрудница издания Ольга Филина уточнила, что не уволили только архивариуса и двух людей, защищенных от увольнения Трудовым кодексом из-за декрета.

Также закрытие легенды прокомментировали в Издательскоим доме "Коммерсантъ", которому принадлежит "Огонек".

"Огонек", который вышел в этот понедельник, - уникальный. Это последний бумажный номер, который выпустила редакция в ее нынешнем составе с 2009 года, - с тех пор, как "Огонек" купил Издательский дом "Коммерсантъ" по решению своего владельца. Выйдет, правда, еще один номер на следующей неделе - последний уже онлайн, но что будет дальше с журналом, которому только что исполнился 121 год, - интрига. Поскольку сотрудников "Огонька" известили об увольнении "в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры" ИД, напрашивается вывод: не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве ИД "Коммерсантъ" места не нашлось. Найдется ли где-нибудь еще - вопрос открытый", - сказали в "Коммерсанте".

В 1980-х "Огонек" возглавлял известный украинский писатель и поэт Виталий Коротич. При нем тираж издания вырос с 1,5 млн до 4,5 млн экземпляров. Во времена главредства Коротича журнал стал рупором перестройки, а его материалы антисоветской направленности фактически заложили идеологическую мину под развал СССР.

Как рассказывала "Страна", три года назад во время визита в Украину тогдашнего госсекретаря США Рекса Тиллерсона ему подарили тринадцатый выпуск "Огонька", который вышел в том же году, когда родился чиновник.

Мы также писали, что во время тотального весеннего карантина приостановили выпуск бумажных версий почти все популярные украинские издания.