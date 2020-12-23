Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина готова помочь с водой Крыму только после деоккупации или в случае гуманитарной катастрофы.

Об этом Резников рассказал во время интервью "Суспильному".

По словам вице-премьера, для мирного населения Крыма воды на данный момент достаточно. Но в случае, если будет объявлена гуманитарная катастрофа, Украина готова помочь в рамках гуманитарной миссии.

"Когда гуманитарная миссия ООН, МККК выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будет направлено гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий. Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма", - сказал министр.

Напомним, в Москве заявили, что Россия сможет обеспечить Крым водой и без участия Украины.

Также мы писали, в чем причина проблем с водой в Крыму и как ее собираются решать российские власти. После 2014 года, Киев перекрыл северокрымский канал, который доставлял 85% воды в Крым. С тех пор каждый раз, когда устанавливается сухая погода, на полуострове пересыхают водохранилища и питающие их реки.