25 декабря отмечают один из самых радостных праздников года - Рождество. Две даты его празднования возникли из-за различных календарей, по которым ведут исчисления. На Западе – по григорианскому, в Украине, России, Грузии, Сербии по юлианскому.

Собрали ответы на распространенные вопросы, а также анимационные открытки с праздником.

Кто отмечает Рождество сегодня

25 декабря Рождество празднует Римо-католическая церковь, протестантские церкви, часть православных (Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская православная церковь, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, Православная церковь в Америке.

Кто празднует 7 января

В ночь с 6 на 7 января Рождество отмечают все украинские православные церкви, украинские греко-католики, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Польская православная церковь, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, Армянская апостольская церковь.

Почему возникло две даты

И у православных, и у католиков Рождество Христово на календаре 25 декабря. Но поскольку церкви живут по разным календарям, Григорианскому и Юлианскому, то фактически получилось две даты.

Дело в том, что Юлианский отстает от Григорианского на 13 дней. То есть, когда по Григорианскому календарю 25 декабря, на Юлианском - 12 декабря.

Впервые григорианский календарь в католических странах ввел ввел папа римский Григорий XIII. Это произошло в 1582 году. Папа руководствовался тем, что юлианский календарь был не совсем точным и за полторы тысячи лет фактически отставал на 10 дней.

Российская империя жила по Юлианскому календарю. Украина и Россия перешли на новый стиль только в 1918 году. Его ввели большевики. Но церкви продолжили использовать старый календарь, поскольку придерживалась традиции и не хотели поддерживать коммунистов.

Что касается украинских греко-католиков, то в начале ХХ века западная Украина находилась в составе Польши и переход на григорианский календарь не произошел по политическим мотивам. Украинцы не хотели потерять свою идентичность.

Украина и два Рождества

Большинство украинцев отмечают Рождество 7 января. Это выходной день и официальный праздник. С 2017 года Рождество 25 декабря также включили в список государственных выходных. Это аргументировали тем, что что новая дата приблизит нас к Европе. Кроме того, многие православные церкви также отмечают день рождения Иисуса вместе с католиками.

В украинских церквях тогда такое решение не поддержали. В МП назвали закон, подписанный Петром Порошенко, "антинародным", поскольку по всем социологическим опросам, подавляющее большинство украинцев празднуют Рождество 7 января, а Христос родился один раз, а не два.

Глава Киевского патриархата Филарет также тогда высказался против: "Хотя Верховная Рада и приняла закон о праздновании 25 декабря по новому стилю, но это не касается ни православных церквей в Украине, ни греко-католической церкви, а только одной римско-католической церкви. Поэтому нам этот закон безразличен: есть он или нет, мы праздновали и будем праздновать Рождество Христово 25 декабря, но по старому стилю, потому что народ этого желает".

Высказывались мнения, что перенос Рождества мог служить тому, чтобы максимально "отдалить" прихожан ПЦУ от УПЦ под лозунгом "возвращения к европейской традиции".

Вопрос перехода на католическое Рождество в ПЦУ начали комментировать еще после получения Томоса об автокефалии. Глава ПЦУ Епифаний заявил, что украинцы могут праздновать Рождество и по григорианскому календарю - 25 декабря, если они этого хотят.

Однако затем концепция поменялась и он заявил, что украинское общество пока не готово праздновать Рождество 25 декабря. Аргументация была интересной - чтобы верующие не ушли из ПЦУ в УПЦ Московского патриархата.

Тем не менее отдельные праздничные богослужения 25 декабря в прошлом голу провели на Волыни, в этом году - в Черновцах и Кривом Роге.

Что касается официальных поздравлений, то президенты готовят видеообращения и на 25 декабря, и к 7 января.

Красивые анимационные картинки с Рождеством

В англоязычных странах сегодня желают друг друг счастливого Рождества - "Merry Christmas". На открытках изображают неизменные атрибуты праздника - Санта Клауса, нарядную елку, подарки, имбирные пряники.