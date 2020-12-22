В Минздраве сегодня опубликовали расписание вакцинации от covid-19 - с указанием точных сроков и групп населения, которые получат прививку.

Если следовать этому сообщению, то правительство доподлинно знает, когда в стране появится вакцина. Что тянет, конечно же, на сенсацию.

Однако в этом есть большие сомнения. Ведь власти до сих пор не заключили контракта ни с одним мировым производителем. А вакцины по линии международной помощи, как недавно рассказывала "Страна", еще не прошли испытаний.

Зачем тогда Минздрав публикует график вакцинации - разбиралась "Страна".

Четыре этапа вакцинации. Что с ними не так?

Сначала разберем сам график от Центра общественного здоровья при Минздраве.

1 этап запланирован уже на январь-апрель. Прививку получают люди с критическим риском инфицирования. И те, кто выполняют некие функции в ответ на пандемию.

Кто это - не уточняется. Но под определение подпадают в первую очередь врачи, во вторую - чиновники, которые занимаются этой сферой (или наоборот). А также народные депутаты.

2 этап - с апреля до июня. Его формулировка звучит практически как у первого. Только есть конкретизация, что в список входят медики (в первом упоминания о них нету).

Почему их не вставили в первый этап - не совсем понятно. Разве что потому, что первые дозы вакцины распределят между собой властьимущие? Но пойдем дальше.

3 этап - с июня до сентября. Он охватит людей с высоким (без слова "критично") риском подхватить ковид-19. А также тех, кто работает в сфере безопасности и поддержания жизнедеятельности страны.

То есть, видимо, речь о военных и полицейских. А вот под определение по жизнедеятельности подпадает в общем-то кто угодно. Но если предположить, что составителями документа двигал здравый смысл, то речь скорее всего идет о спасательных службах типа пожарных или же коммунальщиках.

4 этап - от сентября 2021 года до марта 2022 года. То же, что и на предыдущем этапе, только степень риска меняется с высокой на повышенную.

Критерии вакцинирования, как видим, выписаны достаточно широко. Что позволит властям прививать разные группы людей на свое усмотрение.

То есть, по большому счету, этот график таким образом вообще бесполезен. Более-менее понятно из него, что на первых трех этапах вакцину могут получить медики, военные и полиция. Но эти группы риска и так понятно, что будут в приоритете.

Обращает на себя внимание и второй момент - пожалуй, он же и главный - сроки по вакцинации. По ним первые препараты в страну поступят уже в январе. Но откуда украинские власти об этом знают?

Когда в Украину приедет вакцина

Информация, которая есть сейчас, однозначно опровергает планы по доставке вакцин уже в январе.

У мировых производителей Украина ничего не закупает и более того - как признал в недавнем интервью Владимир Зеленский, остановлены переговоры с американской компанией Pfizer. Поскольку Трамп запретил поставки американских вакцин за пределы США, пока не будет удовлетворен внутренний спрос.

Правда, есть исключения. Но не для Украины - так, "Пфайзером" уже прививаются британцы.

В любом случае, Минздрав и Кабмин ни одного контракта с фармкомпаниями пока не заключили. Иначе бы об этом уже сообщили.

Единственное, что анонсировали власти еще в ноябре - это договоренность с международной инициативой Covax, в рамках которой, говорили в МОЗ, Украина получит 8 миллионов доз. То есть на четыре миллиона человек.

Однако и эта информация на поверку оказалась сомнительной. Издание Bloomberg на прошлой неделе опубликовало список законтрактованных вакцин по всем странам мира. Украине отвели в этом перечне вакцин только на два миллиона человек. То есть вдвое меньше, чем заявили власти.

Интересен и список бесплатных вакцин.

Минздрав не называл, какие препараты поставят в Украину по линии Covax. Но тот же Bloomberg сообщил, что эта организация будет раздавать бесплатно лишь три вакцины, из которых более-менее готовой является британская "Астразенека". Остальные - еще на первом и втором этапах испытаний.

Да и у британцев пока огромные проблемы с их вакциной: она показала тяжелые побочные эффекты и отправлена на доработку. Более того - для быстрой поправки дела "Астразенека" обратилась за помощью к российскому центру Гамалеи, который сделал вакцину "Спутник V".

И теперь не исключено, что скоро мы увидим некий гибридный российско-британский продукт под общим брендом. А пока "Астразенека" - это непроверенная британская вакцина, у которой лишь 70% эффективности. Но на данный момент лишь она имеет шансы войти в пакет Covax и попасть через него в Украину.

Кстати, после того, как "Страна" опубликовала эту информацию, ее подтвердили в Центре общественного здоровья.

Его глава Игорь Кузин сегодня заявил, что AstraZeneka - самая вероятная вакцина для Украины. Правда, чиновник обосновал это не тем, что остальных пока не существует в природе. А тем, что "Астра" более удобна в транспортировке и не требует минусовых температур.

Также Кузин заявил, что лишь в январе станет понятно, какие вакцины окончательно войдут в пакет гуманитарной помощи Украине. Что противоречит самому же графику вакцинации от ЦОЗ, который мы разбирали выше - там говорится, что в январе уже начнется вакцинация.

Правда, учитывая, что "Астразенека", как уже говорилось, пока только дорабатывается, а до января осталось чуть больше недели, то крайне сомнительно, что эта вакцина к нам попадет в начале 2021 года. Сроки, которые МОЗ называло раньше - конец марта - куда реалистичнее.

И есть только один способ начать вакцинацию быстрее - это купить российскую вакцину, которую Москва предложила официально. Однако в Киеве отказались даже от переговоров по этому поводу - обрекая страну на дальнейший рост госпитализаций и смертей.