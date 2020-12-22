Участник группы Bellingcat Христо Грозев работает над документальным фильмом, который будет посвящен провалу операции по захвату российских "вагнеровцев" украинскими спецслужбами.

Об этом он заявил в интервью Алесе Бацман.

"Украинская военная разведка вместе с СБУ придумали план, как обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и вагнеровцев (...) Это все было придумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было никогда и что это выдумка российских спецслужб. Такой хороший проект, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, а государство отказывается от этого выигрыша. Я такого никогда не видел... Если было бы предательство, то это было бы очень-очень засекреченным звонком или намеком даже, которые нашими средствами не обнаружить. Самое простое объяснение - это был испуг, это было решение не создавать такую конфронтацию с Россией. Предательство или политический страх - я не уверен, но если даже политическая трусость, то и это очень плохо", - заявил Грозев.

Глава Bellingcat сказал, что фильм будет разделен на две части. Первая выйдет до февраля 2021 года, а полную версию расследования стоит ожидать уже осенью.

Видео: YouTube/ Алеся Бацман

Напомним, этим летом в районе Минска накануне президентских выборов в Беларуси задержали 33 россиян. В республике заявили, что они работали на ЧВК "Группа Вагнера". Оказалось, что некоторые из них подозреваются в участии в военных действиях на Донбассе.

Украина обратилась к Беларуси с просьбой передать россиян Киеву, однако после этого Минск принял решение передать их в РФ.

Между тем, среди политиков и журналистов, близких к Петру Порошенко и Александру Турчинову, появилась версия, что "вагнеровцев" специально в Беларусь из РФ выманивали украинские спецслужбы, а у Зеленского решили сорвать операцию, чтобы не портить отношений с Россией, и устроили слив информации. Для проверки этой информации в парламенте была создана временная следственная комиссия.