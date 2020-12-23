В "ДНР" будут задерживать людей с украинскими паспортами после отмены комендантского часа, который не будет действовать в период новогодних и рождественских праздников с 31 декабря по 10 января, а также на Крещение, в ночь с 18 на 19 января. Повышенное внимание к людям с украинскими паспортами объясняют невозможностью "проверить легитимность" украинского документа.

Об этом пишет "МВД республики".

"В настоящий момент отсутствуют образцы для проведения сравнительного исследования выданных на территории Украины паспортов. В связи с этим, сотрудники министерства внутренних дел ДНР не имеют возможности определить легитимность указанного документа и установить личность владельца", - цитирует "заместителя министра внутренних дел ДНР" Дмитрия Тареева пресс-служба "МВД".

При подозрении на причастность владельцев таких паспортов к "противозаконной деятельности", указанный человек будет доставлен в ближайший территориальный отдел "полиции" для установления личности и снятия отпечатков пальцев, добавили в "МВД ДНР".

Ранее "Страна" писала о том, что в "ДНР" заявили, что не получали от Киева списки пленных для обмена.

Также мы сообщали, что под Харьковом СБУ перекрыла схему проезда людей из "ДНР/ЛНР" в Украину через Россию.