В эту субботу, 26 декабря, двенадцатый лунный день в знаке Тельца. Он идеален для покупок, поездок, обновления гардероба, украшения елки и прочей подготовки к Новому году.

В предпраздничной суете будет место чуду и знакам свыше. Однако их получат далеко не все. Кто именно - в нашем астрологическом прогнозе.

Раки сегодня поймут, что нельзя "передавливать" и пытаться держать под контролем все. Сигнал об этом будет направлен вам четко. Уловите его и расслабьтесь. Если удастся, в этот момент вам улыбнется судьба.

Девам будет отправлен знак о важности тех или иных людей в вашей жизни. Сегодня вы четко поймете, кто продолжит с вами путь и кого надо особенно ценить, а кто - лишь груз и энергетический вампир, лишающий вас жизненной энергии.

Рыбы, несмотря на выходной день, именно сегодня определятся, в каком профессиональном направлении им двигаться дальше. Все мысли и идеи, которые придут в голову по работе, записывайте. Они окажутся очень ценными для вас в ближайшем будущем.

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