До конца 2020 года осталось совсем немного. И пока многие уже начинают заглядывать в следующий год и строить новые планы, некоторым знакам Зодиака еще придется пройти череду испытаний до конца декабря.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В вашу жизнь могут постучаться люди из вашей прошлой жизни. Скорее всего, это будут ваши бывшие любовные партнеры или прежние друзья, с которыми вы оборвали связь. Если прошло уже достаточно времени, чтобы общение с ними не приносило вам горечи, и у вас будет достаточно мудрости, чтобы посмотреть на это с высоты пережитого, то давние связи окончательно оборвутся и вы освободитесь от них. После этого в вашу жизнь могут войти новые люди, которые станут близкими.

Весы (23.09 - 22.10)

У Весов на горизонте может появиться заманчивое предложение по работе, которое поможет реализовать ваши мечты. Но это произойдет только, если до этого вы пройдете череду трансформаций. Если вы перестанете отмахиваться от своих желаний, поверите в их важность и начнете бороться за жизнь, наполненную радостью.

Водолей (20.01 - 19.02)

У Водолеев до конца года могут открыться какие-то новые перспективы. Вам будет сложно решиться свернуть на незнакомую дорогу, но если вы проскочите мимо этого шанса, потом с большой вероятностью будете жалеть.

Рыбы (18.02 - 21.03)

У одиноких Рыб на горизонте может появиться новая любовь, такая, какую вы хотели. Однако это станет возможным после того, как вы сможете залечить свое разбитое сердце, и почувствуете потребность не только в том, чтобы вас любили, но и делиться любовью с другим человеком. Как ни странно, но как только вы поймете, что спокойно можете жить в одиночку, не ожидая ничего от других, но даря им тепло, ваша личная жизнь изменится.