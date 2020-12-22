Организация гражданской авиации Ирана опубликовала окончательный технический отчет о крушении пассажирского лайнера МАУ в ночь на 8 января 2020 года недалеко от Тегерана. Иран заявил, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.

Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Сообщение было передано в режиме видеоконференции официальным лицам других стран, граждане которых находились на борту самолета и погибли в результате катастрофы. Участники вебинара также провели серию презентаций технического отчета.

Напомним, "Боинг 737" МАУ, следовавший в Киев, разбился вскоре после вылета из Тегерана 8 января, в результате чего погибли все 176 человек на борту, большая часть из них - граждане Ирана и Канады.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина обвиняет Иран в затягивании переговоров по сбитому лайнеру МАУ.

Также мы сообщали, что Иран отозвал выплаты семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.