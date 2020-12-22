"Суд" на неподконтрольной Киеву территории Луганской области "приговорил" переданного "ЛНР" в рамках обмена мужчину к 17 годам тюремного заключения за "за шпионаж, подготовку теракта и незаконное обращение взрывчатых веществ и боеприпасов"

Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили сепаратистские СМИ.

"Верховный Суд ЛНР приговорил заброшенного в Республику в ходе обмена пленными агента СБУ к 17 годам лишения свободы за шпионаж, подготовку теракта и незаконное обращение взрывчатых веществ и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Сторона сепаратистов утверждает, что уроженец Киевской области Тарас Олексиенко якобы дал согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой, находясь в киевском СИЗО.

"В декабре 2017 года в рамках обмена пленными между Республиками Донбасса и Украиной агент СБУ под видом политзаключенного попал на территорию ЛНР. По заданию СБУ Олексиенко проник в ряды Народной милиции ЛНР, где собирал и передавал сведения о личном составе и перемещении техники, а также осуществлял подготовку к проведению террористического акта в местах массового скопления людей в Луганске", - добавили авторы материала.

Так, Олексиенко был признан "Верховным Судом ЛНР" "виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 17 лет со штрафом в размере 17 минимальных размеров оплаты труда".

Напомним, несколько лет назад так называемый "украинский народный трибунал" ("УНТ") в "ЛНР" вынес "приговоры" Игорю Коломойскому, Юрию Луценко, Дмитрию Ярошу и еще 7 лицам.

Ранее мы писали, что Печерский райсуд Киева приговорил к 6 годам заключения сотрудника Службы внешней разведки за сотрудничество с боевиками незаконного вооруженного формирования "ДНР".