Ресторанный гид Мишлен отнес борщ к блюдам русской кухни и рассказал, как отправлял представителей в Москву, чтобы они оценили его вкусовые качества.

Об этом пишет красный гид Мишлен, который считается самым известным и влиятельным из ресторанных рейтингов мира.

Представители Мишлен приехали в Москву, чтобы оценить русское кулинарное наследие. После чего похвалили новые тенденции среди поваров в России и назвали борщ одним из самых знаменитых русских супов, говорится на сайте гида.

"Они (повара - Ред.) также предпочитают овощи и ароматные травы, которые придают живой и неповторимый вкус знаменитым первым блюдам страны, таким как борщ и рассольник", − говорится в сообщении.

Напомним, 22 декабря пройдет марафон под названием "Культура и традиция приготовления украинского борща", во время которого представители украинского правительства будут соревноваться в приготовлении знаменитого первого блюда славянской кухни.

Также "Страна" подробно разобралась в деталях кулинарно-политического баттла между Россией и Украиной о принадлежности борща.