Украинские власти развернут вакцинацию жителей самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" от коронавируса только на подконтрольной Киеву территории страны.

Об этом в интервью "Общественному" заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

"Мы можем предложить людям вакцинацию на подконтрольной территории, но она не делается онлайн - люди должны иметь возможность въехать. Если оккупационные режимы продолжат блокирование, люди просто не смогут попасть сюда. Вопрос гуманитарной вакцинации будем обсуждать с международными организациями. Но надо подумать, какая категория граждан, оказавшихся в заложниках оккупационных властей, должна получить вакцинацию в первую очередь. Наверное, так же врачи. В первой очереди также пожилые люди. Их вычислить не проблема, они в реестрах. Все 272 тысячи имеют электронные удостоверения, электронный кабинет, поэтому коммуникация с ними - не проблема", - заверил Резников.

Он добавил, что на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу вопрос вакцинации жителей неподконтрольных территорий Донбасса еще не поднимался.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря сообщил, что в план вакцинации включены жители временно оккупированных территорий - то есть Крыма и частей Луганской и Донецкой областей.

В тоже время, в интервью газете The New York Times Зеленский подтвердил, что переговоры о поставках вакцины Pfizer для Украины приостановлены. И сказал, что если Запад будет тормозить с передачей вакцины Киеву, а от закупок российских вакцин Украина откажется, то это будет сильным "геополитическим ударом".

Отметим, что ранее сообщалось, что на неподконтрольные территории Донбасса будет поставляться российская вакцина от коронавируса.