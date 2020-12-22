Жители Украины в среднем считают приемлемой пенсию в сумме 11 359 гривен, а это в 3,3 раза больше показателя среднего уровня пенсии, зафиксированным Пенсионным фондом в октябре 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Опрос проводился в период 16-25 ноября 2020 года среди 1 800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

В целом ответы украинцев о приемлемом уровне пенсий характеризуются достаточно большим разбросом. Минимальное значение пенсии, судя по ответам, составляет до двух тысяч гривен, а максимальное достигает 70 тысяч гривен.

При этом чаще всего значение приемлемого уровня пенсии сосредоточены в двух интервалах: от 3,5 до 7,0 тысяч гривен и от 7,0 до 10,5 тысяч гривен.

В то же время по сравнению с ноябрем прошлого года представления украинцев об уровне приемлемой пенсии выросли примерно на 3% - с 11,0 тысяч гривен в 2019 году до 11,4 тысяч гривен в 2020 году.

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