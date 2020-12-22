В Киеве на Майдан с бессрочной акцией протеста вышли представители движения SaveФОП, которые требуют отменить запрет на предпринимательскую деятельность в период локдауна с 8 по 24 января.

Протестующие отправились маршем к Офису президента, где будут требовать "недопущение необоснованных ограничений локдауна, которые ограничивают право на труд".

Об этом сообщает "Громадське".

Также требованием предпринимателей является создание комиссии с участием представителей SaveФОП, чтобы "власть советовалась с ними о решениях, которые касаются предпринимателей".

"После этого мы пойдем во дворец" Украина ", где пройдет концерт "Квартала-95" (сегодня в 19:00 - Ред.). Будем обращаться к друзьям и коллегам Зеленского, чтобы они приняли меры. Они причастны к тому, что предприниматели мерзнут", - сказал руководитель акции Сергей Доротич.

Ранее "Страна" писала о том, что лидер SaveФОП рассказал, как относится к локдауну и когда пройдет новая акция протеста.

Также мы сообщали, что В назначенный властями день ФОПам так и не начали выплату обещанных 8 тысяч гривен.