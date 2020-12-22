В Министерстве иностранных дел Украины ответили президенту РФ Владимиру Путину, который заявил, что Россия будет наращивать поддержку Донбассу. В МИД считают, что любая гуманитарная помощь, в случае, если не было получено разрешение Украины - грубое нарушение украинского законодательства.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на запрос издания "Гордон".

"Рассматриваем предоставление так называемой помощи и поставки "гуманитарных" или любых других грузов на временно оккупированные Россией территории в Донецкой и Луганской областях без официального согласия Украины как грубое нарушение законодательства Украины, ее суверенитета и территориальной целостности", – заявили в сообщении МИД.

Так также сказали, что "Российская Федерация действительно может помочь Донбассу, если прекратит грубо нарушать нормы международного права – прекратит агрессию против Украины, выведет свои войска и наемников с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях".

Напомним, почему перед новогодними праздниками на Донбассе начала обостряться ситуация и не приведет ли это к новой войне подробно разбиралась "Страна".

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