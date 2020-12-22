В среду, 23 декабря в Украину придет атмосферный фронт, поэтому ожидается мокрый снег и дожди. Осадки наиболее вероятны в западных и северных областях, а также в южных регионах и в центре.

Об этом рассказала в своем Telegram-канале народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, к восточной части Украины, а также в Днепропетровскую, Полтавскую область, Запорожье и Крым атмосферные фронта не дойдут, день пройдет без существенных осадков.

"На западе ожидается в среду днем ​​+3...+7 градусов, в восточных областях еще морозно, в течение дня холоднее, -1...-4 градуса (ночью на востоке -5...-9 градусов). В большинстве областей Украины в течение дня среды потеплеет до -2...+2 градусов", - написала синоптик.

В Киеве в среду также пройдет мокрый снег и возможен дождь. Температура воздуха в столице ночью опустится от -1...-4 градусов, днем ​​потеплеет до нуля.

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Также напомним, что во вторник в Украине будет облачно и без существенных осадков.