Фракция "Слуги народа" будет иметь позицию по поводу инициативы нардепа Максима Бужанского и еще 27 "слуг" об отмене штрафов за несоблюдение закона о тотальной украинизации после январского заседания. Сейчас нардепы ведут бурные дискуссии.

Об этом "Стране" сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Мы еще не обсуждали это на фракции, очень бурные внутренние дискуссии. Когда будет заседание фракции в январе, тогда будем иметь какую-то позицию по этому поводу", - сказал Арахамия.

Нардеп Максим Бужанский, который является одним из соавторов документа, отметил, что уже ждет заседания.

"Жду января, люблю бурные дискуссии на фракции", - написал он в Telegram-канале, комментируя это заявление Арахамии.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский и группа из еще 27 его коллег по фракции предлагают отменить любые штрафы за несоблюдение языкового законодательства.

Они внесли в Раду соответствующий законопроект, поскольку уже с 16 января 2021 начинается украинизация сферы услуг, штрафы начнут накладывать на нарушителей с 2022-го.

Также мы писали, что размер таких штрафов составит от 5 100 до 6 800 грн.