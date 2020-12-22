Оперативный штаб Минздрава Украины утвердил план вакцинации населения от коронавирусной болезни. Документ, разработанный вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ, может быть изменен в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) от 22 декабря.

"Этот документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с Covid-19, обновленных данных по вакцинам, от доступности самой вакцины против болезни, а успех его реализации напрямую зависит от партнерства и тесного сотрудничества с региональными учреждениями здравоохранения, местными органами власти, врачами и общественностью", - заявил и. о. гендиректора ЦОЗ Игорь Кузин.

По его словам, план предусматривает иммунизацию не менее 50% населения Украины (около 20 миллионов человек) от коронавирусной болезни в течение 2021-2022 годов.

"Вакцинация от Covid-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска. Ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации в соответствии с Календарем прививок, чтобы не допустить снижения уровня вакцинации от других болезней", - добавил глава ЦОЗ.

План будет обновляться каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации. Цель, целевые группы, логистические маршруты, обучение медиков, коммуникация и развертывание мобильных бригад - это базовая часть документа. Она может быть изменена только в случае получения кардинально новой информации. Этапы разработки вакцин, квалификационные и регистрационные процедуры, поставки вакцин - это часть будут обновлять постоянно.

"Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от Covid-19. Вакцинация для украинцев из неподконтрольной территории страны также будет доступна - соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом" - заявил Кузин.

На данный момент план предусматривает 4 этапа вакцинации населения:

январь-апрель 2021 - люди с высоким риском инфицирования и развития Covid-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией Covid-19;



апрель-июнь 2021 - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития Covid-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;



июнь-сентябрь 2021 - люди с высоким риском инфицирования и развития Covid-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;



сентябрь 2021 - март 2022 - люди с повышенным риском инфицирования и развития Covid-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинировать население планируется на базе имеющихся пунктов прививок, при помощи мобильных бригад по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

Напомним, в интервью американскому изданию The New York Times президент Зеленский признался, что Украина оказалась в затруднительном положении, не сумев договориться о начале поставок вакцины, совместно разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Ранее "Страна" разбиралась, как задержка поставок западных вакцин от коронавируса в Украину пошатнет позиции президента Владимира Зеленского.