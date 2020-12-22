Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал подробности разбойного нападения на его дом, которое произошло в ночь на 22 декабря. Жертвами пятерых вооруженных неизвестных стали сам градоначальник, его жена и 9-летний сын. Злоумышленники связали хозяев дома, забрали сбережения семьи и избили главу семьи, после чего скрылись с места происшествия. Об этом в соцсети написал сам пострадавший городской голова Броваров.

"Вчера в половине десятого вечера группа из пяти вооруженных мужчин ворвалась в мой дом, где в это время находилась моя семья - жена и девятилетний сын. Несмотря на то, что все сбережения, которые были в доме, мы отдали сразу, преступники связали ребенка и Марину и на их глазах начали меня бить. После этого устроили в доме погром и быстро исчезли", - говорится в сообщении.

По словам Сапожко, на место происшествия прибыли правоохранители, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

При этом Игорь Сапожко считает, что это было не просто ограбление.

"Убежден, что это не просто грабеж с целью завладеть имуществом. Я воспринимаю этот факт как политическое давление и расправу в чистом виде, с целью запугать и заставить меня снять свою кандидатуру с выборов", - пишет мэр и добавляет, что его оппонентов более не осталось методов воздействия на него, кроме физической расправы.

"А всем своим оппонентам советую действовать исключительно в правовом поле и не превращать выборы в Броварах кровавую бойню. Результаты повторных выборов 17 января нас рассудят", - написал градоначальник.

Известно, что дом Сапожко находится в селе Гнедин Бориспольского района.

Напомним, на выборах в Броварах 25 октября произошел скандал. Там обнаружили "нумерованные" бюллетени, цифры были проставлены и на корешках, и на самих бланках. После этого один из кандидатов в мэры, Андрей Саук, подал иск в суд.



"Страна" писала о том, что 9 ноября в Киевском окружном админсуде признали, что выборы городского головы и депутатов горсовета Броварской территориальной общины, которые проходили осенью, не состоялись и обязали ТИК провести повторные выборы.

Также мы сообщали, что повторные выборы в Броварах состоятся в 2021 году.