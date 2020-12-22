Начиная с 1 января 2021 года Великобритания попадает в список третьих стран, с которым Европейский Союз закрыл границы в рамках борьбы с распространением коронавируса нового штамма.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Европейской комиссии.

До конца 2020 года по отношению к Великобритании в Европейском Союзе будут действовать правила свободного передвижения, то есть страны-участницы ЕС не должны отказывать во вьезда гражданам Великобритании. Но по окончанию переходного периода выхода королевства из Европейского союза, на страну также будет распространяться рекомендация ЕС временно ограничить поездки, но в последствии это ограничение может быть снято.

Напомним, в Лондоне и части Великобритании объявили тотальный локдаун из-за появления нового штамма коронавируса.

Также сообщалось, что из-за появления нового вида коронавируса ряд стран закрыл авиасообщение с Великобританией, в частности Испания, Португалия, Италия и Россия. Украина также готовится закрыть авиасообщение с королевством.